Primer debate para las elecciones presidenciales en Panamá, sin presencia de Martinelli

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, habla con sus partidarios durante un mitin de campaña, en la ciudad de Panamá, el sábado 3 de febrero de 2024. Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió el miércoles 7 de febrero de 2024 en la embajada de Nicaragua en Panamá luego de que ese país le otorgara el asilo político. (AP Foto/Agustín Herrera)