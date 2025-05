Prevost, ahora el papa León XIV, rompió el tabú contra un pontífice de EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El recién electo papa León XIV se presenta en el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El recién electo papa León XIV se presenta en el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando añadió a tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa. A principios de 2025, Francisco nuevamente mostró su estima al nombrar a Prevost al rango más alto de cardenales.

Las campanas de la catedral en la capital de Perú, Lima, repicaron después que se anunciara la elección de Prevost. Las personas fuera de la iglesia expresaron su deseo de una visita papal en algún momento.

El reverendo Fidel Purisaca Vigil, director de comunicaciones de la antigua diócesis de Prevost en Chiclayo, recuerda al cardenal levantándose cada día y desayunando con sus compañeros sacerdotes después de decir sus oraciones.

En un correo electrónico, Purisaca resaltó el buen humor y la alegría que Prevost siempre mantiene.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Briceño reportó desde Lima, Perú.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press