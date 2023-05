Prevén nuevas elecciones en Ecuador para agosto; Asamblea pide ser restituida

El presidente de la disuelta Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, en la primera fila y segundo a la derecha, rodeado de otros legisladores, habla durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Opositores al presidente Guillermo Lasso protestan frente al palacio presidencial en Quito, Ecuador, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las fuerzas de seguridad custodian la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved