Presidente mexicano responsabiliza a EEUU de ola de violencia en el estado de Sinaloa

Soldados y policías llegan al área de la zona en la que cuerpos yacen en el piso en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el martes 17 de septiembre de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó el jueves 19 de septiembre de 2024 a Estados Unidos de la ola de violencia desatada desde la semana pasada en Sinaloa. (AP Foto)