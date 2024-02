Presidente mexicano presenta batería de reformas constitucionales a 4 meses de las elecciones

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habla durante su discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2022. López Obrador se disculpó el 9 de enero de 2024 por referirse a una congresista trans de su partido Salma Luévano como "señor vestido de mujer". (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.