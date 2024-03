Presidente de Hungría aprueba formalmente ingreso de Suecia a la OTAN

El parlamento húngaro aprueba el ingreso de Suecia a la OTAN, en Budapest, 26 de febrero de 2024. El presidente de Hungría sancionó formalmente el martes 5 de marzo de 2024 una ley que aprueba el ingreso de Suecia a la OTAN, tras 18 meses de demoras que provocaron iras en la alianza, que busca ampliarse en respuesta a la guerra rusa en Ucrania. (AP Foto/Denes Erdos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved