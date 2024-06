Presidente electo de Panamá dice que firmará pacto con EEUU sobre migrantes que cruzan el Darién

La migrante venezolana Nelsy Zavala, a la derecha, abraza a un chico migrante venezolano Yeikel Mojica, a quien conoció mientras cruzaba el Tapón del Darién y dice que era como un hermano pequeño para ella, en un campamento temporal en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. ( Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente electo panameño, José Raúl Mulino, habla con un migrante venezolano, a la izquierda, y otros migrantes en un campamento después de que cruzaran caminando el Tapón del Darién desde Colombia, en Lajas Blancas, Panamá, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes hacen fila para recibir alimentos en un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El migrante venezolano Jorbys Ocampo descansa dentro de una tienda de campaña en un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una niña camina por un campamento temporal después de atravesar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La migrante colombiana Georyeth Barreto, embarazada de seis meses, junto a su prometido Anthony Herrera mientras habla por teléfono en un campamento temporal después de haber cruzado el Tapón del Darién en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes esperan abordar un autobús hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica en un campamento temporal después de haber cruzado el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el jueves 27 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved