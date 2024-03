Presidenta de Perú pide explicación a primer ministro por presunta contratación irregular

ARCHIVO - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirige a la prensa al finalizar la Cumbre de la Amazonía en Belém, Brasil, el 8 de agosto de 2023. Boluarte dijo el domingo 3 de marzo de 2024 que pedirá explicaciones a su primer ministro, Alberto Otárola, por una presunta contratación irregular, cuando el funcionario regrese de un evento de Canadá. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved