Praga extradita a EEUU a indio acusado de cargos de asesinato

Según la acusación estadounidense, Gupta fue reclutado en mayo por un empleado no identificado del gobierno indio para orquestar el asesinato de Gurpatwant Singh Pannun, un destacado líder separatista sij que vive en la ciudad de Nueva York.

Previamente, el abogado checo de Gupta, Petr Slepička, dijo a The Associated Press que planeaba presentar una denuncia constitucional ante la máxima autoridad legal del país y pedirle al ministro que no permitiera la extradición.

“Es un caso político”, dijo.

La acusación afirma que Gupta se puso en contacto con un asociado criminal para que le ayudara a encontrar un sicario que llevara a cabo el asesinato, pero esa persona resultó ser una fuente confidencial que trabajaba con la DEA. Luego, la fuente confidencial le presentó a Gupta a un presunto sicario, que en realidad era un agente de la DEA.

Esta es la segunda acusación importante reciente de complicidad de funcionarios del gobierno indio en intentos de matar a figuras separatistas sij que viven en Norteamérica.

En septiembre, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que había acusaciones creíbles de que Nueva Delhi tenía vínculos con el asesinato en ese país del activista sij Hardeep Singh Nijjar. India rechazó la acusación por considerarla absurda.

FUENTE: Associated Press