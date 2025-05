Posponen negociaciones nucleares entre EEUU e Irán

Esta imagen combinada muestra al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a la izquierda, en Teherán, Irán, el martes 25 de febrero de 2025, y a Steve Witkoff, a la derecha, enviado especial de la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 9 de marzo de 2025. (AP Fotos Stringer, Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved