Posible viaje de Kim Jong Un a Rusia podría ser similar a gira de 2019: 20 horas en su tren blindado

En esta imagen difundida por el Servicio de Prensa del Gobierno Regional de Krai de Primorie, el mandatario norcoreano Kim Jong Un saluda desde su tren al salir de la estación Khasan, el miércoles 24 de abril de 2019, en la región de Primorie, Rusia. (Servicio de Prensa del Gobierno Regional de Krai de Primorie via AP, Archivo) Primorsky Regional Administration Press Service

KCNA via KNS

En esta imagen difundida por el gobierno de Corea del Norte, el mandatario norcoreano Kim Jong Un saluda desde un tren antes de partir rumbo a Vietnam, el 23 de febrero de 2019, desde la estación de Pyongyang, Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP, Archivo) KCNA via KNS