Posible ataque de artillería ruso mata a al menos 7 en un mercado en Ucrania, según funcionarios

Dos personas se abrazan durante un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos en la defensa del país durante la guerra en Rusia, en el Día de los Defensores, en un memorial improvisado en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el 1 de octubre de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved