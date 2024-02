Polonia preocupada por consignas a favor de Putin en protestas de agricultores

Agricultores polacos conducen tractores en caravana al intensificar sus protestas en todo el país contra la importación de alimentos ucranianos y las políticas ambientales de la Unión Europea en Minsk Mazowiecki, Polonia, el martes 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved