Policía dice que hay un sospechoso detenido por incendio en residencia del gobernador de Pensilvania

ARCHIVO - El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro presenta su presupuesto para el año fiscal 2025-26 en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado estatales en el Capitolio del estado, el martes 4 de febrero de 2025, en Harrisburg, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.