Policía despeja con gases carretera bloqueada por protestas contra reforma de pensiones en Panamá

La policía dispara gases lacrimógenos para disolver un bloqueo en la Carretera Panamericana, organizado por manifestantes antigubernamentales que se oponen a las reformas de la seguridad social y a un memorando entre Panamá y Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, en El Piro, Panamá, el miércoles 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La policía despeja la Carretera Panamericana, bloqueada por manifestantes antigubernamentales que se oponen a las reformas de la seguridad social y a un memorando entre Panamá y Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, en El Piro, Panamá, el miércoles 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un conductor se apoya en su vehículo mientras el tráfico se congestiona en la Carretera Panamericana, bloqueada por manifestantes antigubernamentales que se oponen a las reformas de la seguridad social y a un memorando entre Panamá y Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, en El Piro, Panamá, el miércoles 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved