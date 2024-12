Policía brasileña arresta a exmiembro del gobierno de Bolsonaro por presunto complot golpista

ARCHIVO - El ministro de Defensa brasileño Walter Souza Braga Netto atiende una ceremonia para honrar a atletas militares que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de septiembre de 2021. (AP Foto/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.