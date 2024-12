Policía arresta a hombre con arma y máscara que lo vinculan a asesinato de CEO de UnitedHealthcare

El jefe de detectives Joseph Kenny dijo que Mangione nació y creció en Maryland, tiene vínculos con San Francisco y su última dirección conocida fue en Honolulu, Hawai. Un mensaje dejado el lunes con un número de teléfono del área de Filadelfia conectado a Mangione por el momento no ha sido contestado.

Está siendo retenido en Pensilvania por cargos de armas y eventualmente será extraditado a Nueva York para enfrentar cargos en conexión con la muerte de Thompson, dijo Kenny.

La policía encontró un documento de tres páginas con escritos que sugerían que Mangione tenía “animadversión hacia el corporativismo estadounidense”, dijo Kenny.

El documento manuscrito “habla tanto de su motivación como de su mentalidad”, dijo Tisch.

Mangione tenía un arma fantasma, un tipo de arma que se puede ensamblar en casa a partir de partes sin un número de serie, lo que las hace difíciles de rastrear, dijeron los investigadores.

“Hasta ahora, la información que estamos obteniendo de Altoona es que el arma parece ser un arma fantasma que pudo haber sido hecha en una impresora 3D, capaz de disparar un cartucho de 9 mm”, dijo Kenny.

Los oficiales interrogaron a Mangione, quien actuaba sospechosamente y llevaba múltiples identificaciones fraudulentas, así como un pasaporte de Estados Unidos, dijo Tisch. Los oficiales encontraron un supresor, “ambos consistentes con el arma utilizada en el asesinato”, dijo la comisionada.

Detectives del NYPD y personal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan viajaron a Altoona para entrevistar a Mangione, dijo Kenny.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el miércoles pasado mientras caminaba solo hacia un hotel, donde la empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, celebraba su conferencia anual con inversores, según la policía.

UnitedHealth Group agradeció a las fuerzas del orden en un comunicado el lunes. “Nuestra esperanza es que la detención de hoy brinde algo de alivio a la familia de Brian, amigos, colegas y a muchos otros afectados por esta tragedia indescriptible”, dijo un portavoz de la compañía.

El tiroteo sacudió a las empresas estadounidenses y a la industria de seguros médicos en particular, haciendo que las compañías reconsideraran los planes de seguridad y eliminaran fotos de ejecutivos de sus sitios web.

El pistolero pareció “esperando al acecho durante varios minutos” antes de acercarse al ejecutivo por la espalda y abrir fuego, dijo Tisch. El hombre utilizó una pistola de 9 mm que, de acuerdo con la policía, era similar a las armas que los granjeros usan para sacrificar animales sin hacer mucho ruido.

Mangione asistió a una prestigiosa escuela preparatoria en Baltimore, graduándose como el mejor de su clase en 2016, según el sitio web de la escuela. Luego obtuvo títulos de pregrado y posgrado en ciencias de la computación en 2020 de la Universidad de Pensilvania, dijo un portavoz de la escuela.

Uno de sus primos es un legislador estatal de Maryland y su familia compró un club de campo al norte de Baltimore en la década de 1980. El lunes, la policía bloqueó una entrada a la propiedad, que los registros públicos vinculan a los padres del sospechoso. Un enjambre de reporteros y fotógrafos se reunieron afuera.

En los días transcurridos desde el tiroteo, la policía pidió ayuda a la población difundiendo una serie de nueve fotografías y videos, incluidas imágenes del ataque y del sospechoso en un Starbucks.

Fotos tomadas en el vestíbulo de un hostal en el Upper West Side de Manhattan mostraron al sospechoso sonriendo luego de quitarse la máscara, afirmó la policía.

El lunes, la policía agradeció a los medios de comunicación por difundir las imágenes y al informante por reconocer al sospechoso y llamar a las autoridades.

Los investigadores sugirieron anteriormente que el pistolero podría haber sido un empleado o cliente descontento del asegurador. Las municiones encontradas cerca del cadáver de Thompson llevaban las palabras “demorar”, “negar” y “deponer”, imitando una frase utilizada por críticos de la industria de seguros.

El agresor ocultó su identidad con una máscara durante el tiroteo, pero dejó un rastro de evidencia, incluyendo una mochila que abandonó en Central Park, un teléfono celular encontrado en una plaza peatonal, una botella de agua y un envoltorio de una barrita de proteínas que, según la policía, compró en Starbucks minutos antes del ataque.

El viernes, la policía dijo que el asesino había dejado la ciudad poco después del tiroteo. Retracing the gunman’s steps using surveillance video, investigators say the shooter rode into Central Park on a bicycle and emerged from the park without his backpack.

Luego caminó un par de cuadras y se subió a un taxi, llegando a la estación de autobuses George Washington Bridge, que está cerca de la punta norte de Manhattan y ofrece servicio de transporte a Nueva Jersey y rutas de autobús a Filadelfia, Boston y Washington, dijo Kenny.

El FBI anunció el viernes por la noche que ofrecía una recompensa de 50.000 dólares por información que condujera al arresto y condena del sospechoso, sumándose a una recompensa de hasta 10.000 dólares que ha ofrecido el NYPD.

Los periodistas de The Associated Press Mark Scolforo, Michael Rubinkam y Maryclaire Dale en Pensilvania; Lea Skene, en Baltimore; y John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press