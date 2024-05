Policía antimotines llega al campus de UCLA tras choques entre manifestantes por guerra de Gaza

Copyright The Associated Press 2024

Policías de Nueva York utilizan un vehículo táctico para llegar a un piso superior del edificio Hamilton en el campus de la Universidad de Columbia, el martes 30 de abril de 2024 en Nueva York, Estados Unidos. Cientos de policías entraron en el recinto el martes para poner fin a la ocupación del edificio por parte de manifestantes propalestinos y desalojar un campamento de protesta.(AP Foto/Craig Ruttle)

“Después de que la universidad supo durante la noche que el Hamilton Hall había sido ocupado, vandalizado y bloqueado, no tuvimos otra opción”, señaló un comunicado de la universidad. “La decisión de contactar a (la policía de la ciudad) fue en respuesta a las acciones de los manifestantes, no a la causa que defienden. Hemos dejado claro que la vida del campus no puede verse interrumpida sin cesar por manifestantes que violan las normas y la ley”.