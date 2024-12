Policía analiza huella dactilar en un celular vinculado al asesinato del CEO de UnitedHealthcare

El sospechoso Luigi Mangione es conducido al juzgado del condado de Blair el martes 10 de diciembre de 2024, en Hollidaysburg, Pensilvania. (Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette via AP) Pittsburgh Post-Gazette

El principal detective del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, le dijo a CBS New York el martes que no se encontraron huellas en las balas que mataron a Brian Thompson, pero se recuperó una huella dactilar en un teléfono celular. Dijo que la evidencia estaba siendo procesada y no mencionó si parecía coincidir con Mangione, el joven de 26 años acusado en el tiroteo la semana pasada en el centro de Manhattan.