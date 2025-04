Poderosos y humildes asisten al funeral de Francisco, un acto que él mismo ayudó a reimaginar

Personal del Vaticano presentan sus respetos al papa Francisco en el interior de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 23 de abril de 2025, antes de la apertura de su capilla ardiente. (AP Foto/Andrew Medichini, Pool) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El féretro del papa Francisco, llega a la Plaza de San Pedro del Vaticano para su funeral, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre toma una foto de la basílica de San Pedro mientras los fieles se congregan en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el primer día de la capilla ardiente del papa Francisco, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

