Petro pierde impulso en Bogotá; avanza conteo en elecciones locales de Colombia

Los votantes miran las listas durante las elecciones locales y regionales en Bogotá, Colombia, el domingo 29 de octubre de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Teleféricos utilizados como transporte público al barrio de Ciudad Bolívar pasan por encima de las casas en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2023. Las elecciones locales a nivel nacional se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su boleta en las elecciones locales y regionales en Bogotá, Colombia, el domingo 29 de octubre de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía custodia un colegio electoral durante las elecciones locales y regionales en Bogotá, Colombia, el domingo 29 de octubre de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niños disfrazados acompañan a su madre a votar en las elecciones locales y regionales en Bogotá, Colombia, el domingo 29 de octubre de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved