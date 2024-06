Partido gobernante de Estonia elige como primer ministro del país a exministro de Medio Ambiente

ARCHIVO - La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, camina frente al ministro de asuntos climáticos, Kristen Michal, antes de una ceremonia oficial de bienvenida para el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, y la reina Silvia, en la plaza Vabaduse (Libertad) de Tallin, Estonia, el 2 de mayo de 2023. (AP Foto/Pavel Golovkin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved