Panamá vota en elecciones en las que sustituto de expresidente Martinelli llega como favorito

Esta combinación de imágenes muestra a los candidatos que figuran en los primeros lugares para las elecciones presidenciales de Panamá del 5 de mayo de 2024 de un grupo de 8. De izquierda a derecha, José Raúl Mulino del Partido Alcanzando Metas, el 1 de mayo; Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, el 30 de abril; Rómulo Roux, de Cambio Democrático, el 28 de abril; el expresidente Martín Torrijos, del Partido Popular, el 27 de abril; y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, del Partido Revolucionario Democrático, el 1 de mayo, todos en Ciudad de Panamá. (Fotos/Archivos AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una bandera panameña ondea en el cerro Ancón, con el horizonte de la Ciudad de Panamá como telón de fondo, el jueves 2 de mayo de 2024. Panamá celebrará elecciones generales el 5 de mayo. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un carguero navega por las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el jueves 2 de mayo de 2024. Los panameños elegirán un nuevo presidente el 5 de mayo. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved