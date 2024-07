Panamá retira su personal diplomático de Venezuela y otros países de América cuestionan los comicios

El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, recibe la certificación del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, de que ganó las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía y la Guardia Nacional se encuentran afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Funcionarios electorales cuentan los votos después del cierre de las urnas para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Nicolás Maduro baila frente al palacio presidencial de Miraflores después de que las autoridades electorales lo declararan ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González dan una conferencia de prensa después de que las autoridades electorales declararan al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los residentes se enfrentan a la Guardia Nacional mientras bloquean una calle para protestar por los resultados oficiales el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los residentes golpean ollas y sartenes para protestar el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ministro de Defensa Padrino López asiste a la ceremonia de certificación del presidente venezolano Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved