Panamá reabre negociaciones sobre el futuro de una controvertida mina de cobre

Esta imagen muestra la planta termoeléctrica de la mina Cobre Panamá, propiedad de First Quantum Minerals de Canadá, el viernes 21 de marzo de 2025, en Donoso, Panamá. La mina fue cerrada después de que la Corte Suprema de Panamá determinara que la concesión gubernamental era inconstitucional. (AP Foto/Matías Delacroix)