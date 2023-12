Palestinos esperan fuerte apoyo a resolución de Asamblea General que pide cese del fuego humanitario

El embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour (centro), escucha durante una conferencia de prensa previo a una votación de la Asamblea General sobre una resolución que pide un cese del fuego humanitario de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el martes 12 de diciembre de 2023, en la sede de la ONU. (AP Foto/Bebeto Matthews) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.