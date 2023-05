Pakistán se alista para disturbios; Khan comparece en corte

Agentes de policía custodian la comisaría donde está retenido el ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, y donde comparecerá ante un tribunal que se reunirá allí por motivos de seguridad, en Islamabad, Pakistán, el 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.