Pakistán e India dicen que considerarían una distensión si el rival hace lo mismo

Un soldado paramilitar en alerta sobre un vehículo en la carretera cercana al puerto paquistaní de Karachi, el viernes 9 de mayo de 2025, luego de que aumentaron las tensiones militares entre Pakistán y la India. (AP Foto/Fareed Khan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de la policía de Pakistán despejan de autos y gente la principal entrada a la base aérea de Nur Khan, tras un ataque de un misil indio en Rawalpindi, Pakistán, el 10 de mayo de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Hombres fuman durante un apagón luego de que los residentes reportaron haber escuchado explosiones y sirenas en Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, el viernes 9 de mayo de 2025. (AP Foto/Mukhtar Khan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved