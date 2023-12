Opositor se retira de la carrera por la presidencia de México tras crisis política en Nuevo León

ARCHIVO - Samuel García, el entonces recién elegido gobernador de Nuevo León en un acto de celebración en Nuevo León, en el Macroplaza de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México, el 7 de junio de 2021. Manifestantes irrumpieron en el Congreso estatal de Nuevo León el miércoles 29 de noviembre de 2023, en una sesión en la que se eligió a un gobernador interino para reemplazar a García, que dejó su cargo para ir por la presidencia de México en las elecciones de junio de 2024. (AP Foto/Roberto Martínez, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved