ONU: Empeora situación económica y aumenta represión en Norcorea

Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EEUU para Naciones Unidas, y quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU, es acompañada por representantes y embajadores de naciones que apoyan el acuerdo internacional contra las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte luego de una reunión del grupo, el jueves 17 de agosto de 2023, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/John Minchillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.