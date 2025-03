Ontario aplica aumento de 25% a electricidad para EEUU en respuesta a guerra comercial de Trump

“No dudaré en aumentar este cargo. Si Estados Unidos escala, no dudaré en cortar la electricidad por completo”, dijo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en una conferencia de prensa en Toronto.

“Créanme cuando digo que no quiero hacer esto. Me siento terrible por el pueblo estadounidense, que no inició esta guerra comercial. Es una sola persona la responsable, es el presidente Trump”.