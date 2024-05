Ola de calor en México: monos que se caen de los árboles; se restringe la venta de hielo

Un veterinario alimenta a un joven mono aullador rescatado en medio de temperaturas extremadamente altas en Tecolutilla, estado de Tabasco, México, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Monos aulladores sentados en una jaula en una clínica veterinaria después de ser rescatados en medio de temperaturas extremadamente altas en Tecolutilla, estado de Tabasco, México, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mono aullador se sienta dentro de una jaula con otros en una clínica veterinaria después de ser rescatado en medio de temperaturas extremadamente altas en Tecolutilla, estado de Tabasco, México, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un veterinario alimenta a un joven mono aullador rescatado en medio de temperaturas extremadamente altas en Tecolutilla, estado de Tabasco, México, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved