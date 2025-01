Nuevos incendios en el área de Los Ángeles provocan más evacuaciones

Bomberos tratan de sofocar las llamas que queman una casa en la playa durante el incendio de Palisades, el 8 de enero de 2025 en Malibú, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una estructura es consumida por el incendio Palisades en el vecindario Pacific Palisades, el jueves 9 de enero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Esta fotografía muestra las ruinas de una propiedad quemada por un incendio forestal en el vecindario Pacific Palisades, el jueves 9 de enero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un helicóptero arroja agua sobre las llamas durante un incendio en Hollywood Hills, Los Ángeles, el 8 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved