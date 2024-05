Netanyahu reconoce "trágico error" en ataque israelí en Rafah que mató a decenas de personas

Una mujer palestina llora a su hijo, Mahmoud Essa, de 12 años, asesinado por el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, en el Hospital de Al Aqsa en Deir al Balah, en la Franja de Gaza, la madrugada del domingo 12 de mayo de 2024. (AP Foto/Saher Alghorra) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.