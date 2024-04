Netanyahu promete invadir Rafah, mediadores hacen una nueva propuesta de cese al fuego en Gaza

Palestinos caminan en medio de la devastación tras una ofensiva aérea y terrestre israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el lunes 8 de abril de 2024. Israel dijo que había retirado toda sus tropas de tierra de la ciudad tras una operación de cuatro meses. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.