Netanyahu disolvió su gabinete de guerra; ¿Cómo afectará la posibilidad de un alto al fuego?

Una multitud ondea banderas israelíes durante una protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, exigiendo que haya nuevas elecciones y sean liberados los rehenes que están en la Franja de Gaza en manos de Hamás, frente al Knésset --el Parlamento israelí--, el lunes 17 de junio de 2024, en Jerusalén. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.