Netanyahu anuncia que se alcanzó acuerdo para liberar a rehenes en poder de Hamás

En esta imagen de archivo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una conferencia de prensa en Jerusalén, el 9 de diciembre de 2024.

Palestinos celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 15 de enero de 2025.

Familiares y amigos de personas asesinadas y secuestradas en Gaza reaccionan al anuncio de alto el fuego durante una manifestación en Tel Aviv, Israel, el 15 de enero de 2025.