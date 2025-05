Mujer muere al explotar la bomba que llevaba en la ciudad griega de Salónica, según la policía

Forenses de la policía griega registran la zona en la que una mujer de 38 años falleció tras explotarle en las manos la bomba que trasladaba, en el exterior de una oficina bancaria, en Salónica, en el norte de Grecia, el 3 de mayo de 2025. (AP Foto/Giannis Papanikos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.