Mujer dispara arma mientras se implementaban medidas de seguridad en mercado en Chile; 3 heridos

Una mujer es detenida luego de agarrar el arma de un guardia de seguridad y dispararla, hiriendo a tres personas afuera del Mercado Mayorista Lo Valledor en Santiago, Chile, el lunes 1 de abril de 2024. El suceso ocurrió mientras se implementaban nuevas medidas de seguridad en el mercado. (Foto AP/Esteban Félix)