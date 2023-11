Muerte de Kissinger genera ola de elogios y críticas en el mundo

En Sudamérica se recuerda a Kissinger como una figura crucial para sostener dictaduras militares sangrientas con el argumento de que frenarían el avance del socialismo en la región. Varios documentos han revelado su apoyo y el de Nixon al golpe de Estado que depuso al presidente de Chile en 1973. La dictadura del general Augusto Pinochet violó derechos humanos, asesinó a opositores, canceló elecciones, amordazó la prensa, suprimió a los sindicatos y disolvió los partidos políticos.

“Ha muerto un hombre cuyo resplandor histórico nunca pudo ocultar su profunda miseria moral”, escribió el embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, en X, antes Twitter. El presidente izquierdista chileno Gabriel Boric retuiteó el mensaje.

Kissinger “extendió y amplió irresponsablemente” la guerra en Vietnam, y el bombardeo de Camboya “se convirtió en símbolo de su implacable hipocresía cuando aseguraba defender la democracia estadounidense”, dijo Elizabeth Becker, quien fue periodista en Camboya antes de la toma del poder por el Jmer Rojo en 1975 y autora del libro “When the War was Over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution” (Cuando terminó la guerra: Camboya y la revolución del Jmer Rojo).

“¿Y con qué fin? En definitiva, no cayeron fichas a favor del comunismo. El único país invadido por el Vietnam comunista fue la Camboya comunista para derrocar a Pol Pot”, dijo Becker.

FUENTE: Associated Press