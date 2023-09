Mueren dos palestinos en una incursión israelí en Cisjordania

Palestinos inspeccionan un edificio dañado tras una redada del ejército israelí en el campo de refugiados de Nour Shams, en el norte de Cisjordania, el 24 de septiembre de 2023. Al menos dos personas murieron en la incursión, que según el ejército pretendía destruir un centro de mando miliciano y un almacén de bombas en el edificio. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved