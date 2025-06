Ministro de Defensa israelí advierte que "Teherán arderá" si Irán continúa lanzando misiles

Efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un viviendas destruidas por un misil iraní, en Rishon Lezion, Israel, el 14 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

La estela de un proyectil antes de caer en Tel Aviv, Israel, el sábado 14 de junio de 2025.

Miembros de las fuerzas de seguridad de Israel inspeccionan edificios residenciales destruidos por un misil lanzado por Irán, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, Israel, el 14 de junio de 2025.