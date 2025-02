Miles de personas se reúnen frente al Vaticano para orar por la salud del papa Francisco

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Deteniéndose para ofrecer bendiciones personales a algunos al final de la ceremonia, el cardenal Angelo Bagnasco dijo que la diversidad de la multitud —se podían escuchar muchos idiomas del mundo— era “una gran señal de consuelo” para la Iglesia católica.

El papa argentino, al que se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, está hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero y los médicos han indicado que su condición es incierta, dada su edad, fragilidad y enfermedad pulmonar preexistente.

Sin embargo, en su reporte del lunes dijeron que no había tenido más crisis respiratorias desde el sábado, y que si bien seguía recibiendo oxígeno suplementario, se habían reducido ligeramente el flujo y la concentración.

Un par de turistas católicos de Chicago, que llegaron sosteniendo paraguas mucho antes de que comenzara el servicio, dijeron que oraron por el papa en la misa diaria más temprano en la basílica de San Pedro y decidieron regresar. Al igual que muchos, les resultó “difícil procesar” que podrían estar en Roma durante los últimos días de Francisco.

“Nadie sabe el día y la hora, pero sigue siendo un momento histórico”, dijo Edward Burjek.

Lo mismo sintió Hatzumi Villanueva, de Perú. Ella tenía un cariño particular por el fallecido papa san Juan Pablo II, pero dijo que Francisco, como el primer papa latinoamericano, “se no acerca más”.

"Hemos venido para orar para el papa, para que se recupere pronto, por la gran misión que está impartiendo, un mensaje de paz”, dijo Villanueva, quien alabó su empatía por los migrantes.

El papado de Francisco también ha enfatizado la defensa del medio ambiente y una apertura parcial a los derechos LGBTQ+.

Fuera del Vaticano, romanos, peregrinos e incluso no católicos dijeron que ofrecían oraciones especiales por el papa hospitalizado.

“Todos estamos apenados”, dijo Raniero Mancinelli, quien ha confeccionado ropa ceremonial para Francisco y los dos papas anteriores en su tienda justo fuera de las murallas del Vaticano.

Elisabetta Zumbo llevó una cruz de metro y medio (cinco pies) de largo por una sección acordonada de la calle que conduce a San Pedro mientras se preparaba para liderar un grupo de 34 peregrinos de la ciudad italiana de Piacenza. Bajo la lluvia, prometió que su grupo oraría intensamente por el papa.

“Hay mucha emoción y mucha tristeza”, dijo Zumbo.

Cerca de allí, una pareja de Londres que visitaba San Pedro con su hijo dijo que, aunque no son católicos, se sentían cerca del pontífice “estando allí en su hogar” en la monumental basílica.

El reportero de video de AP Paolo Santalucia contribuyó desde Roma.

La cobertura sobre religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

