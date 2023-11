Miles de personas refugiadas en hospitales de la Ciudad de Gaza huyen en medio de ataques

Palestinos rezan junto a los cadáveres de los miembros de la familia Hijazi, muertos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, el 10 de noviembre de 2023, en Rafah. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos huyen del sur de la Franja de Gaza por la avenida Salah al Din, el viernes 10 de noviembre de 2023, en Bureij, Franja de Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair)

Residentes en el kibutz de Kfar Azza vuelan cometas, algunas con los nombres de las víctimas y los capturados durante un sangriento ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre, en Tel Aviv, Israel, el 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit)

Una explosión causada por un ataque israelí en la Franja de Gaza causa una nube de humo, vista desde el sur de Israel, el 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Victor R. Caivano)