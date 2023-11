Milei y Massa protagonizan ríspido debate televisivo previo a balotaje en Argentina

El candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, saluda a sus partidarios durante un mitin en Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de noviembre de 2023. Milei se enfrentará a Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, en una segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.