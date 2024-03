Milei propone ante Congreso pacto para refundar Argentina en medio de alta tensión política

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a su salida de un evento en Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino, Javier Milei, se dirige a diputados en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. Detrás a su izquierda, la vicepresidenta Victoria Villarruel. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino, Javier Milei, se dirige a diputados en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino, Javier Milei, se dirige a diputados en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino, Javier Milei, se dirige a diputados en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino, Javier Milei, se toma una foto con diputados tras su discurso en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan por la política económica del presidente argentino, Javier Milei, afuera del Congreso antes de que dé un discurso en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan por la política económica del presidente argentino, Javier Milei, afuera del Congreso antes de que dé un discurso en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved