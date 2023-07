Miki Sudo se mantiene como campeona de comer hot dogs el 4 de julio

Sudo superó la marca de 33 hot dogs y medio de Mayoi Ebihara en cuestión de 10 minutos en una competencia que parecía estar mucho más cerrada hasta que se anunció el conteo final. El contador no oficial en tiempo real mostró a las dos mujeres empatadas durante gran parte de la competición. Un recuento final de platos decantó la balanza.

“Los dos primeros minutos me quedé mirándola, cosa que nunca quiero hacer. Nunca quiero distraerme con las otras competidoras”, declaró Sudo, de Port Richey, Florida, tras la competición. “Al mirarla, se me torcieron las manos. Me atasqué con un gran eructo al principio, pero pude corregirlo”.