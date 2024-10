México inicia una nueva etapa de la mano de una mujer presidenta que apuesta por la continuidad

ARCHIVO - La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, saludan a sus partidarios en un mitin para conmemorar el primer aniversario de su elección, en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de julio de 2019. Sheinbaum será juramentada como la primera mujer presidenta de México el 1 de octubre. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.