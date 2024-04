México anuncia suspensión de lazos diplomáticos con Ecuador incursión policial en embajada en Quito

Un vehículo avanza marcha atrás hacia el interior de la embajada mexicana en Quito, Ecuador, el viernes 5 de abril de 2024. Agentes de la policía ecuatoriana irrumpieron a la fuerza en la sede diplomática donde permanecía el exvicepresidente Jorge Glas, horas después de que el gobierno de México le concediera asilo político. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía de Ecuador intenta entrar a la fuerza en la embajada de México en Quito, Ecuador, el viernes 5 de abril de 2024, después de que el gobierno mexicano concediera asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, que buscó refugio en la sede diplomática en diciembre. La policía irrumpió después dentro de la embajada por otra puerta. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, ante la puerta de la embajada de México en Quito, Ecuador, después de que la policía ecuatoriana irrumpiera a la fuerza el viernes 5 de abril de 2024. El episodio ocurrió horas después de que el gobierno mexicano concediera el asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, que permanecía en la sede diplomática desde diciembre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía hace guardia ante los vehículos que irrumpieron en la embajada de México en Quito, Ecuador, el viernes 5 de abril de 2024. La policía ecuatoriana entró a la fuerza en la sede diplomática donde estaba el exvicepresidente Jorge Glas, horas después de que el gobierno mexicano le concediera el asilo político. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía ecuatoriana irrumpe en la embajada de México en Quito, Ecuador, el viernes 5 de abril de 2024. El episodio ocurrió horas después de que el gobierno mexicano concediera el asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, que permanecía en la sede diplomática desde diciembre de 2023. (AP Foto/David Bustillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved