Más potenciales jurados reciben permiso para irse en segundo día de juicio a Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump en la corte en la ciudad de Nueva York el 16 de abril de 2024. . (Michael M. Santiago/Pool Photo via AP) 2024 Getty Images

Los potenciales jurados fueron interrogados durante horas sobre sus puntos de vista sobre Trump y otros temas, y otras ocho personas recibieron permiso de irse tras admitir que no podrían ser imparciales o tras decir que tenían otros compromisos. Varias personas dijeron que podrían decidir el caso de manera justa, sin importar sus opiniones hacia Trump o sus políticas como presidente.

Para el martes en la tarde no había sido seleccionado ningún jurado, aunque docenas de personas más podrían todavía ser entrevistadas.

El fiscal Joshua Steinglass hizo referencia directa a la notoriedad de Trump, diciéndoles a los candidatos al jurado que no está buscando a nadie “que haya estado viviendo bajo una roca los últimos ocho años”. Solo tienen que mantener una mente abierta, les instruyó.

“Este caso no tiene nada que ver con las opiniones políticas personales de cada uno, no es un referéndum sobre la presidencia de Trump ni una competencia de quién es el más popular ni sobre por quién vas a votar en noviembre. No nos importa. Este caso es sobre si este hombre violó la ley”, aseveró.